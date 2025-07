Riduce in fin di vita la sua bassottina dopo un raptus di violenza

Un episodio sconvolgente scuote Figline Incisa, dove un uomo ha ridotto in fin di vita la sua bassottina durante un raptus di violenza. La brutale aggressione, avvenuta tra le mura domestiche, ha portato i carabinieri a denunciare il 30enne per maltrattamento di animali. Un esempio drammatico di come l'impulsività possa avere conseguenze devastanti, ricordandoci l'importanza di tutelare i nostri amici a quattro zampe e di intervenire contro ogni forma di abuso.

FIGLINE INCISA – . I carabinieri dell’aliquota radiomobile della compagnia di Figline Valdarno hanno d enunciato un trentenne ritenuto responsabile del reato di maltrattamento di animali. L’episodio risale a qualche giorno addietro, quando il ragazzo mentre era in casa in compagnia della propria fidanzata e di un amico, in un momento di escandescenza e senza un motivo apparente, nel cuore della notte si è scagliato contro il proprio animale domestico, razza bassotto, percuotendolo ripetutamente e procurandogli vistose ferite e traumi su tutto il corpo. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

