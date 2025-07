Fondazione Vassallo | Dalla regione Puglia una legge che riporta la Dieta Mediterranea alla sua verità originaria

Una svolta epocale per la Puglia e l'intero Paese: la Regione approva una legge innovativa che riscopre, valorizza e tutela la Dieta Mediterranea nella sua forma autentica. Un passo deciso verso il rispetto delle tradizioni, il sostegno alle comunità locali e la salvaguardia del patrimonio culturale e alimentare. Questa proposta di legge è un omaggio alla visione di Angelo Vassallo e un impegno concreto per il futuro sostenibile della nostra terra.

Il Presidente Dario Vassallo: ‚ÄúSi torna ai contadini, ai pescatori, alle famiglie. √ą la prima legge che rende giustizia alla visione di Angelo‚ÄĚ. ‚ÄúLa Puglia compie un passo storico per l‚ÄôItalia: per la prima volta una Regione si dota di una legge che regolamenta la Dieta Mediterranea e che riporta al centro di questo modello alimentare e culturale i veri protagonisti: i contadini, i pescatori, i pastori e le famiglie. Questa proposta di legge √® stata elaborata dalla Fondazione Angelo Vassallo, in particolare grazie al prezioso lavoro del nostro avvocato Gerardo Spira, gi√† segretario storico del Comune di Pollica e profondo conoscitore della visione di mio fratello Angelo e il consigliere regionale Stefano Lacatena. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it