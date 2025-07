Nuovo podio per il Team Ciabini di Arezzo nella quarta tappa del CIV Classic

di Marco Bianchi, che con il suo stile deciso e determinato ha conquistato un brillante quarto posto. Un risultato che testimonia la crescita e la passione del team aretino, sempre più protagonista nel panorama delle moto vintage. La voglia di vincere e la dedizione di tutto il team ci spingono a sognare in grande per le prossime gare, dove ogni sfida rappresenta un’opportunità per scrivere nuove pagine di successo.

Arezzo, 10 luglio 2025 – , il campionato italiano di velocità per moto vintage. Il merito è di Davide Masciotti che, al termine di un'entusiasmante rimonta, ha centrato il terzo posto sul circuito parmense di Varano de' Melegari con cui è riuscito a consolidare il primato nella classifica generale della manifestazione. Una positiva prestazione ha portato la firma anche di Ermanno Bastianini che, con il quarto posto, ha contribuito a mantenere alte la competitività e l'ambizione della squadra aretina. La prova di Masciotti, in sella alla Yamaha YZF-R6, è partita in salita a causa di alcuni problemi tecnici alla moto registrati nelle prove libere e nelle prime qualifiche che hanno limitato le prestazioni.

