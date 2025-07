Narni Cecilia Cari | Salviamo i piccoli negozi e le botteghe Girare per locali è la vera socialità

nostre comunità, custodi di tradizioni e cuore pulsante del nostro vivere quotidiano. In un’epoca dominata da grandi catene e shopping online, il valore delle botteghe di prossimità diventa ancora più fondamentale. Cecilia Cari invita tutti a sostenere e valorizzare questa ricchezza locale, perché solo attraverso il coinvolgimento collettivo possiamo garantire un futuro ricco di autenticità e vitalità per Narni.

