Calciomercato Napoli | Osimhen verso il Galatasaray ma c’è distanza sul pagamento della clausola

Il calciomercato del Napoli si surriscalda: Osimhen potrebbe trasferirsi al Galatasaray, ma la distanza sulle modalità di pagamento della clausola rescissoria rimane un ostacolo. Mentre il club turco propone di suddividere l’importo in più rate, De Laurentiis valuta attentamente questa soluzione. La trattativa è in pieno fermento e ogni aggiornamento potrebbe cambiare le sorti di questo affare cruciale per il futuro azzurro.

Secondo le ultime notizie di calciomercato Napoli, il club turco vorrebbe pagare in più rate la clausola rescissoria, formula che ancora non ha convinto De Laurentiis. Calciomercato Napoli sempre più attivo. Con il Galatasaray che ha fatto sapere al club azzurro di essere pronto a pagare i 75 milioni della clausola di Osimhen

