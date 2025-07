Solo Leveling Netflix sta sviluppando una serie in live-action basata sul fenomeno coreano

Netflix sta portando il successo di Solo Leveling nel mondo dello streaming con una nuova serie in live-action. L'azienda ha scelto l’attore emergente Byeon Woo-seok per interpretare Sung Jinwoo, il protagonista di questa avvincente storia. Con un enorme seguito globale e oltre 14 miliardi di visualizzazioni, il webtoon si prepara a conquistare anche il piccolo schermo, promettendo un'avventura epica e coinvolgente per i fan di tutto il mondo.

Netflix sta producendo un adattamento seriale in live-action del fenomeno globale Solo Leveling, con l'astro nascente Byeon Woo-seok nel ruolo del protagonista Sung Jinwoo. La serie è basata sul webtoon da record che ha accumulato 14,3 miliardi di visualizzazioni in tutto il mondo dal suo debutto su KakaoPage, dove ha mantenuto la posizione di web novel e webtoon numero 1 della piattaforma. La proprietà è nata originariamente come una web novel scritta da Chugong nel 2016, prima di essere sviluppata come serie web scritta da h-goon con le animazioni di Dubu, CEO di Redice Studio, e D&C Webtoon, e pubblicata.

