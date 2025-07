BERLUSCONI | HO AVUTO I BRIVIDI PER LA TALPA E THE COUPLE TEMPTATION ECCEZIONALE

Pier Silvio Berlusconi ha annunciato con entusiasmo il ritorno del Grande Fratello, ripartendo dalle origini e puntando su autentica semplicità. Dopo esperienze meno riuscite come La Talpa e The Couple, Mediaset vuole riaccendere i riflettori sui reality più amati, evitando gli errori del passato. Con un cast di sconosciuti e Simona Ventura alla conduzione, si preannuncia un grande ritorno che potrebbe conquistare il pubblico di sempre. Con Simona Ventura ci...

Mai più reality fatti male come La Talpa e The Couple. Pier Silvio Berlusconi non usa giri di parole alla presentazione dei palinsesti Mediaset sui reality di Canale 5 e sugli errori da non fare più. A settembre tornerà il Grande Fratello nella formula delle origini, la prima edizione risale al 2000 quindi 25 anni fa, con un cast fatto solo di persone sconosciuti, i cosiddetti nip, e con Simona Ventura alla conduzione. Con Simona Ventura ci saranno persone comuni e storie vere. Persone che hanno cose da dire. Grande Fratello durerà cento giorni e non di più. Vorrei che avesse anche del glam. Con un numero ridotto di concorrenti, non gente che entra ed esce, per permettere al pubblico di affezionarsi alle loro storie. 🔗 Leggi su Bubinoblog