Rhode approda a Maiorca | Hailey Bieber lancia il suo summer club tra glamour e strategia

Hailey Bieber porta il suo Rhode sulle splendide coste di Maiorca, trasformando il classico lancio in un’esperienza estiva unica e coinvolgente. Tra glamour e strategia, il nuovo summer club diventa un palcoscenico multisensoriale dove raccontare il mondo Rhode, catturando l’immaginazione di chi cerca bellezza autentica e momenti indimenticabili. È l’inizio di un’avventura che fonde storytelling, innovazione e stile, lasciando il segno nel cuore dell’estate europea.

Hailey Bieber porta il suo Rhode direttamente sulle coste del Mediterraneo. Non si tratta solo di una trovata pubblicitaria, ma di un'intera esperienza multisensoriale pensata per raccontare il mondo Rhode attraverso un format immersivo che strizza l'occhio all'estate europea più instagrammabile. Hailey Bieber arriva con Rhode a Maiorca in Europa: un nuovo tipo di storytelling (misto a marketing). Il brand di skincare fondato dalla modella e imprenditrice americana ha preso in gestione uno dei beach club più iconici di Maiorca, il Gran Folies, trasformandolo in una vera e propria oasi firmata Rhode.