Prisma arriva in TV quando e dove vedere le due stagioni della serie cancellata da Prime Video

Prisma, la serie che ha rivoluzionato il modo di affrontare i temi più delicati degli adolescenti, arriva finalmente in tv! Dopo aver conquistato Prime Video con due stagioni dal 2022 al 2024, potrai seguirla in chiaro su Rai2 da giovedì 10 luglio, in seconda serata. Non perdere questa opportunità di scoprire un racconto autentico e coinvolgente che apre gli occhi su questioni fondamentali. Continua a leggere per saperne di più.

La serie Prisma arriva in chiaro su Rai2 da giovedì 10 luglio, in seconda serata. Fermata alla seconda stagione da Prime Video, dove è stata trasmessa dal 2022 al 2024, è stata tra i titoli più innovativi nell'affrontare temi importanti per gli adolescenti dall'identità di genere al bullismo e tanto altro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: prisma - arriva - serie - prime

Al centro arriva Gabriel Galiano, un azzurrino talentuoso per il futuro della Prisma - Al centro della scena arriva Gabriel Galiano, un giovane talento azzurro che promette di rivoluzionare il futuro della Prisma Taranto.

Riceviamo e pubblichiamo il seguente comunicato stampa di Scaligera Basket Verona Tezenis Verona è lieta di comunicare che sarà sede della prima tappa della LBA #NextGenCup 2025/26, il torneo riservato alle formazioni Under 19 dei club di Serie A, giu Vai su Facebook

Prisma arriva in TV, quando e dove vedere le due stagioni della serie cancellata da Prime Video; Torna Prisma , la serie sulle identità cangianti: il trailer della seconda stagione; Prisma, arriva la seconda stagione di Bessegato su Prime Video.

Prisma: Prime Video cancella la serie TV con amarezza del regista ... - MSN - Per i fan della serie TV Prisma, arriva come un fulmine a ciel sereno la notizia della cancellazione dello spettacolo da parte di Prime Video, appena due mesi dopo l'uscita della seconda stagione ... msn.com scrive

In seguito al tam-tam digitale e a una raccolta firme online, la Rai ha acquisito i diritti delle prime due stagioni - La serie tv Prisma, dopo la cancellazione su Prime Video e la raccolta firme degli utenti, sbarca su Rai 2. Da gazzetta.it