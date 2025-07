L’allenatore di Kelly Doualla | Difficile portare avanti velocità e salto in lungo I Mondiali senior non le farebbero bene

Kelly Doualla, giovanissima promessa dell’atletica italiana, continua a stupire con la sua determinazione e talento. Nonostante un infortunio che l’ha tenuta ferma due mesi, ha già conquistato un eccezionale 11.36 sui 100 metri ai Campionati Italiani U18 e un promettente salto in lungo di 6.42. Con il ritorno alla piena forma, il suo futuro nel panorama mondiale sembra sempre più luminoso, pronto a superare ogni limite.

Kelly Doualla continua a bruciare le tappe e, nonostante uno stop di due mesi per infortunio tra febbraio e aprile, ha cominciato alla grande la stagione all’aperto tirando fuori un sensazionale 11.36 sui 100 in condizioni meteo sfavorevoli ai Campionati Italiani U18 di Rieti ed esprimendosi su buoni livelli anche nel salto in lungo con un ottimo 6.42 a Brescia. “ Le ultime ecografie ci dicono che la cicatrice è ormai inesistente e perfetta. Faremo ancora degli esami tra qualche settimana per verificare la completa guarigione. Possiamo dire che nella nostra tabella di marcia era previsto che la prima gara con un tempo interessante sarebbe dovuta essere proprio quella di Rieti. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - L’allenatore di Kelly Doualla: “Difficile portare avanti velocità e salto in lungo. I Mondiali senior non le farebbero bene”

In questa notizia si parla di: kelly - doualla - salto - lungo

Kelly Ann Doualla, la ragazza d’oro dell’atletica taglia il nastro dei “suoi” campi sportivi - Kelly Ann Doualla, la giovane promessa dell'atletica italiana, ha inaugurato i nuovi campi sportivi della sua scuola a Sant'Angelo Lodigiano.

Nell’appuntamento del martedì con Sprint Zone, ospite in studio Walter Monti, tecnico della giovane e talentuosa velocista Kelly Doualla, protagonista... Vai su Facebook

Doualla vince nel lungo della finale dei societari con un ottimo 6,42; Kelly Doualla incanta pure nel lungo: primato migliorato di 15 centimetri. Applausi anche per Fabbri e Sioli; Doualla senza limiti vola anche nel lungo dei societari con il personale di 6,42.

Rieccola: Kelly Doualla super-record italiano nel salto in lungo ... - MSN - Oggi ai Campionati Regionali Cadetti ha visto bene di far vedere le sue doti eccezionali anche nel lungo migliorando il suo record italiano di 6. Come scrive msn.com

Doualla fenomeno: vola anche nel lungo con 6,42 nei societari di ... - MSN - Kelly Doualla vince anche la gara del salto in lungo, nella finale dei campionati societari di Brescia, con la misura di 6,42 di proprio personale migliorato di 15 centimetri, avvicinando il ... Si legge su msn.com