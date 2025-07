Video – Il test segreto di Solberg con la Toyota

Un'inaspettata visita che ha lasciato tutti senza fiato: Oliver Solberg si presenta ai test di Toyota Gazoo Racing, ma non è lì per scherzo. Con sguardo curioso e un sorriso complice, si intrufola tra le prove, come se volesse scoprire ogni segreto della nuova GR Yaris Rally1. Un'entrata misteriosa e coinvolgente che ci fa sognare il passo successivo di questa avventura. Scopriamo insieme cosa è successo davvero.

Oliver Solberg compare a sorpresa durante i test di Toyota Gazoo Racing. Saluta, si intrufola, sembra “annusare”, perlustrare. Di certo non si direbbe che è lì per effettuare un test. E invece, sale sulla GR Yaris Rally1. 🔗 Leggi su Tuttorally.news

