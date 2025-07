Livorno celebra Berlinguer a cinquant’anni dallo storico comizio del 1975.

A cinquant’anni dal celebre comizio di Enrico Berlinguer a Livorno, la città rievoca un momento fondamentale della nostra storia politica. Quel discorso, simbolo di passione e ideali condivisi, tornerà ancora una volta vivo venerdì 11 luglio 2025, in piazza della Repubblica, con una proiezione speciale del film “Parla Enrico ... Un’occasione unica per celebrare un leader che ha lasciato un’impronta indelebile nel cuore degli italiani.

LIVORNO – A mezzo secolo esatto da un momento chiave della storia politica italiana, Livorno si prepara a ricordare Enrico Berlinguer, che l’11 luglio 1975 tenne in città uno dei suoi discorsi più emblematici. Quella serata, passata alla storia per la straordinaria partecipazione popolare e per il peso politico delle parole pronunciate, rivivrà venerdì 11 luglio 2025, in piazza della Repubblica, con la proiezione del film “Parla Enrico Berlinguer” del videomaker Marco Sisi. Un intervento storico in un’epoca di grandi trasformazioni. Il discorso di Enrico Berlinguer a Livorno nel 1975 si colloca in un periodo di grande fermento e delicatezza per la politica italiana e internazionale. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it