Giornalista Scampini denuncia hater | Io attaccata sul tumore i social sono diventati un’arma

Sabrina Scampini si mette a nudo e denuncia pubblicamente le ingiustizie del web, dove spesso i social si trasformano in armi di offesa gratuita. La giornalista di Quarto Grado, vittima di un commento particolarmente offensivo, lancia un appello al senso di responsabilità online. I social devono essere strumenti di condivisione e supporto, non di attacchi gratuiti che feriscono e screditano. È ora di cambiare rotta e tutelare la dignità di tutti.

(Adnkronos) – Sabrina Scampini, giornalista Mediaset di Quarto Grado, denuncia pubblicamente un hater sui social. Il commento offensivo recita: “Eh, ha avuto un brutto tumore. Poi purtroppo è guarita”. Scampini decide di rompere il silenzio e in un'intervista all'Adnkronos dice: "I social vengono usati come un arma, non si può scrivere qualsiasi cosa: ci vuole . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com