Processo ' Angeli e Demoni' pioggia di assoluzioni | il video

In un colpo di scena che scuote il panorama giudiziario, la sentenza di primo grado al Tribunale di Reggio Emilia smonta completamente il castello accusatorio nel caso Bibbiano. La pioggia di assoluzioni, con 11 imputati su 14 prosciolti, e le poche condanne leggere, segnano una svolta decisiva. Un verdetto che mette in discussione tutto ciò che si credeva fosse stato accertato, lasciando spazio a nuove riflessioni sul sistema giudiziario e sulla verità.

Demolito il castello accusatorio nella sentenza di primo grado al Tribunale di Reggio Emilia sul caso Bibbiano dei presunti affidi illeciti. Assolti 11 imputati su 14 e solo tre condanne lievi.

Il processo "Angeli e Demoni" di Bibbiano, simbolo di un tormentato capitolo giudiziario, si chiude con 11 assoluzioni su 14 in primo grado, segnando una svolta nella vicenda.

