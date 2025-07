Per Buchanan nuova esperienza in Serie A | c’è neo-promossa – Sky

Tajon Buchanan si prepara a una nuova avventura in Serie A, dopo un percorso ricco di sfide e successi. La sua esperienza con l’Inter, seppur temporanea, potrebbe aprire le porte a un futuro più stabile in Italia, con nuove pretendenti pronte ad accoglierlo. Il talento canadese, infatti, si affaccia a questa stagione con grande entusiasmo, desideroso di lasciare il segno nel campionato italiano e regalare emozioni ai tifosi.

Tajon Buchanan, dopo il prestito al Villarreal, ritornerà all'Inter ma solamente di passaggio. Partirà nuovamente, ma potrebbe rimanere a giocare in Serie A. NUOVA PRETENDENTE – Il canadese Tajon Buchanan, dopo il prestito al Villarreal, non si è aggregato con l'Inter per il Mondiale per Club. Ma il giocatore, in sintonia anche con la società nerazzurra, ha deciso di dare priorità alla Gold Cup con il suo Canada. Competizione da cui la nazionale nordamericana è stata estromessa dal Guatemala ai quarti di finale, e poi vinta dal Messico in finale contro gli Stati Uniti. Buchanan adesso è in vacanza e poi ritornerà all'Inter.