Accordo da 3 miliardi Ferrero annuncio clamoroso | sono da sempre sulle nostre tavole e ora saranno italiani

Ferrero si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua storia con un investimento da 3 miliardi di dollari. Dopo aver conquistato il cuore di milioni di italiani con i suoi dolci irresistibili, ora il colosso del cioccolato punta a rafforzare la propria presenza nel mercato globale acquisendo WK Kellogg, icona americana dei cereali. Un'operazione strategica che potrebbe rivoluzionare il panorama alimentare internazionale, segnando un passo decisivo verso l'espansione e l'innovazione.

Ferrero è vicina a uno dei suoi colpi più importanti nel mercato alimentare globale. Secondo quanto riportato dal Wall Street Journal e dal Financial Times, il gruppo dolciario italiano starebbe per concludere un accordo da circa 3 miliardi di dollari per acquisire WK Kellogg, il conglomerato americano noto per i suoi cereali da colazione. La firma potrebbe arrivare già questa settimana, salvo imprevisti, confermando la strategia espansiva che la multinazionale di Alba sta portando avanti con crescente determinazione. WK Kellogg è il produttore di marchi iconici come Froot Loops, Frosted Flakes, e Rice Krispies, vere e proprie istituzioni della colazione statunitense. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Accordo da 3 miliardi”. Ferrero, annuncio clamoroso: sono da sempre sulle nostre tavole e ora saranno italiani

