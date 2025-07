Gaza decine di morti negli ultimi raid di Israele La denuncia dell’Idf | Missili dallo Yemen

La crisi a Gaza si intensifica, con decine di vittime in un crescendo di violenza che preoccupa il mondo intero. Gli ultimi raid israeliani hanno colpito duramente la Striscia, mentre i missili provenienti dallo Yemen aggravano la già complessa situazione. Mentre le tensioni aumentano, la comunità internazionale chiede risposte e soluzioni per fermare questa spirale di violenza. La pace sembra ancora lontana, ma è urgente trovare una via d’uscita.

Sarebbero almeno 24 le vittime degli ultimi bombardamenti che hanno colpito la Striscia di Gaza all’alba di oggi, giovedì 10 luglio. L’attacco missilistico sferrato dall’esercito di Israele si sarebbe concentrato soprattutto nel centro e nel sud della Striscia, come riporta Al-Jazeera, citando informazioni fornite dagli ospedali sul territorio. Secondo la testata online, le forse israeliani starebbero intensificano gli attacchi aerei su Gaza, mentre i negoziati di Doha sembrano lontani dal raggiungere un risultato. Nuovi morti a Gaza negli ultimi raid di Israele. Ventiquattro persone, tra cui diverse donne e bambini, sarebbero stati uccisi nelle prime ore del giorno duranti i nuovi raid israeliani, che hanno colpito in particolare la parte centrale e meridionale della Striscia. 🔗 Leggi su Open.online

M.O., Gaza: 2 morti in attacco di Israele a ospedale di Khan Younis - Due persone sono morte e numerosi civili sono rimasti feriti nell'attacco israeliano all'ospedale Nasser di Khan Younis, secondo quanto riportato dal ministero della Salute della Striscia di Gaza, controllato da Hamas.

Mentre continuano i raid su #Gaza, decine di morti anche oggi, #Trump annuncia l'ok di #Israele a una tregua di 60 giorni. #Hamas replica: "Solo se c'è intesa per la fine della guerra". Al #Tg2Rai ore 13,00 #2luglio Vai su X

Israele sta usando gli aiuti umanitari come arma di guerra. Mentre l’attenzione internazionale è distratta dall’attacco all’Iran, a Gaza continuano i bombardamenti. Nel silenzio complice dei governi occidentali, ogni giorno si contano decine di morti. Solo ieri, oltr Vai su Facebook

Gaza, 24 morti in raid israeliani. Fonti mediche: "Molti bambini e donne tra vittime" - Secondo la tv, la maggior parte delle vittime si registrerebbe nelle zone centrali e meridionali di Gaza. msn.com scrive