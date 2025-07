Zelensky parlerò con Volenterosi di sistemi di difesa aerea

In un momento cruciale per la sicurezza dell’Ucraina, Zelensky si prepara a discutere con i partner internazionali di sistemi di difesa aerea e droni intercettori. L’obiettivo è rafforzare le capacità di risposta contro gli attacchi russi, dimostrando che la fermezza e l’unità sono le armi più potenti. La sfida è grande, ma l’impegno di Kiev è ancora più deciso: rispondere con durezza e determinazione a ogni aggressione.

"Oggi parlerò con i partner, in particolare nell'ambito della coalizione dei Volenterosi, di finanziamenti aggiuntivi per la produzione di droni intercettori e la fornitura di sistemi di difesa aerea per l' Ucraina. I compiti sono assolutamente chiari. A simili attacchi russi bisogna rispondere con durezza. Ed è esattamente così che risponderemo ": così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky alla vigilia della Conferenza di Roma per la ripresa dell'Ucraina, nella quale ci sarà anche una call della coalizione dei Volenterosi.

