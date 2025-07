Tasse locali Giorgetti vara una Agenzia delle Entrate ad hoc | come funziona e cosa cambia per cittadini e Comuni

Il ministro Giancarlo Giorgetti propone una svolta nel panorama fiscale locale: l’istituzione di un’agenzia dedicata o di una sezione specializzata all’interno dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Questa mossa mira a migliorare la riscossione dei tributi comunali, affrontando le difficoltà attuali e garantendo maggiore efficienza per cittadini e enti locali. Ma come cambieranno concretamente le cose? Scopriamo insieme cosa comporta questa proposta innovativa.

Il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, ha messo in evidenza una forte connessione tra le difficoltà nella riscossione dei tributi locali e la crisi finanziaria che colpisce molti enti locali. Durante un'audizione alla Camera sul federalismo fiscale, ha proposto la creazione di un nuovo organismo, oppure una sezione apposita all'interno dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, con l'obiettivo di rafforzare l'esazione dei tributi locali. Attualmente, i Comuni italiani hanno affidato all'Agenzia delle Entrate la riscossione di crediti per un totale di 26 miliardi di euro, ma solo 6 miliardi risulterebbero effettivamente riscuotibili — e anche questi faticano a essere incassati.

