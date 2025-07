Dirigenti scolastici fasce di complessità scuole 2025 26 | ecco il file con il dettaglio dei punteggi attribuiti

Se sei un dirigente scolastico o semplicemente interessato alle nuove classificazioni delle scuole per l’anno 2025/26, non puoi perderti il prospetto ufficiale del Ministero dell’Istruzione e del Merito. Questo documento mette in luce le fasce di complessità attribuite alle istituzioni scolastiche, offrendo un’analisi dettagliata dei punteggi assegnati. Scopri come si evolve il panorama educativo e preparati alle prossime sfide con tutte le informazioni chiave.

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha diffuso il prospetto che classifica le istituzioni scolastiche secondo la loro fascia di complessità. Il documento fornisce un'analisi puntuale dei punteggi assegnati a ciascuna scuola.

Il Ministero dell'Istruzione ha appena pubblicato il decreto con le nuove fasce di complessità per il 2025/26, che influenzeranno la retribuzione dei dirigenti scolastici.

