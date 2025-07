Sistema Sorrento il verbale | In Comune tutti sapevano che Coppola prendeva tangenti

Il “Sistema Sorrento” è stato smascherato come un vortice di corruzione e tangenti ormai noto a tutti in Comune. Con la fedeltà di alcuni dirigenti e funzionari, il sindaco Massimo Coppola ha gestito un sistema illecito che ha compromesso l’integrità della gestione pubblica. Le motivazioni del Tribunale del Riesame di Napoli rivelano dettagli scioccanti su un fenomeno radicato, mettendo in discussione la fiducia nella trasparenza amministrativa.

Il “ Sistema Sorrento” fatto di mazzette sistematiche sugli appalti era noto a tutti in Municipio. E la fedeltà di alcuni dirigenti e funzionari comunali ai propositi criminali del sindaco Massimo Coppola, detenuto a Poggioreale dal 20 maggio dopo un arresto in flagranza di mazzetta, era assoluta. È ciò che emerge dalle 18 pagine delle motivazioni con cui la dodicesima sezione del Tribunale del Riesame di Napoli – presidente Angela Paolelli, giudice estensore Marina Cimma – ha confermato gli arresti in carcere per Coppola e per il suo staffista Francesco Di Maio, rigettando i ricorsi avanzati dagli avvocati Gianni Pane, Johnny Pollio e Alessandro Orsi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Sistema Sorrento”, il verbale: “In Comune tutti sapevano che Coppola prendeva tangenti”

Stadio, eventi, illuminazione, eliporto e panchine: ecco gli appalti del "sistema Sorrento"

