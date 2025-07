Dipendente del Comune di Castelbuono morì per un cancro causato dall' amianto l' Inail dovrà risarcire i familiari

Il caso di Giuseppe Failla, dipendente del Comune di Castelbuono vittima di un mesotelioma pleurico causato dall’amianto, segna un importante passo avanti nella lotta per la tutela dei diritti dei lavoratori. Il tribunale di Termini Imerese ha stabilito che l’Inail dovrà risarcire i familiari, riconoscendo così le responsabilità e la necessità di affrontare con determinazione le conseguenze di questa tragedia silenziosa. Un risultato che rafforza il diritto alla giustizia e alla prevenzione.

