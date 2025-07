Festa per la Liberazione di Arezzo

Unisciti a noi per celebrare l’81° anniversario della Liberazione di Arezzo, un momento di riflessione e orgoglio per ricordare il coraggio e i sacrifici di chi ha lottato per la libertà. In due intense giornate di commemorazioni, le associazioni democratiche aretine onoreranno il passato e riaffermeranno i valori di libertà e democrazia che ci guidano ancora oggi. Prepariamoci a vivere un evento ricco di emozioni e memoria.

Arezzo, 10 luglio 2025 – Le associazioni democratiche aretine celebreranno in due giornate, il 16 e 17 luglio prossimi, l’81° Anniversario della Liberazione della città di Arezzo dal Nazifascismo. La due giorni prevede, per la mattina di mercoledì 16, la partecipazione alle cerimonie ufficiali di commemorazione previste, a partire dalle ore 8,30, presso il Cimitero del Commonwealth, proseguendo, poi, al Cimitero urbano, al Sacrario dei Caduti di Via dell’Anfiteatro e, alle 10,00, al monumento alla Resistenza di Piazza Poggio del Sole. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare. La sera del 16 gli eventi si svolgeranno in piazza S. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Festa per la Liberazione di Arezzo

"Transumanza Gotica", un nuovo tour in bicicletta a 80 anni dalla Liberazione, durante il giorno si pedala con la banda dei "Ciclisti-Scalatori", la sera si ascoltano storie.

