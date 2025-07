L’assurdo video dei talebani che invitano gli statunitensi a visitare il loro Paese da turisti | Venite in Afghanistan

Un video che lascia senza parole: i talebani invitano gli statunitensi a visitare l’Afghanistan, dopo averli liberati. Un messaggio surreale, tra ironia e inquietudine, che mette in luce le contraddizioni di una regione ancora al centro di tensioni e ambiguità. Ma qual è il vero significato dietro questa sorprendente comunicazione? Scopriamolo insieme.

Sui canali social vicini ai talebani rimbalza un video surreale che invita gli statunitensi a visitare l’Afghanistan: “Dopo aver liberato il nostro Paese da voi, ora vi invitiamo a visitarlo come turisti o ospiti “. Il filmato, che dura 50 secondi, si apre con una scena inquietante, con gli uomini armati alle spalle di ostaggi col volto coperto. Ma la scena assume subito tratti da commedia: uno degli ostaggi, a cui viene scoperto il viso, alza il pollice e dice “benvenuti in Afghanistan”. Il video è stato realizzato da Yosaf Aryubi, che secondo l’ Independent gestisce un’agenzia turistica chiamata Raza Afghanistan. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - L’assurdo video dei talebani che invitano gli statunitensi a visitare il loro Paese da turisti: “Venite in Afghanistan”

In questa notizia si parla di: afghanistan - talebani - statunitensi - visitare

