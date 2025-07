Fabio Di Giannantonio | L’obiettivo è lottare con Marc Marquez Lui ha alzato il livello di Alex come fa l’Academy VR46 con i suoi piloti

Alla vigilia del Gran Premio, Fabio Di Giannantonio si prepara a sfidare i grandi come Marc Marquez, elevando il suo livello di competitività grazie alla spinta dell’Academy VR46. Con due podi e una crescita costante, il giovane talento romano sta dimostrando di poter competere ai massimi livelli. Sarà questa la volta in cui il suo coraggio e determinazione lo porteranno a scalare ulteriormente la classifica mondiale? La risposta si scriverà sul circuito.

Fabio Di Giannantonio è attualmente quinto nella classifica generale del Mondiale MotoGP. Due i podi conseguiti, ad Austin e al Mugello, al quale va aggiunto quello nella Sprint di Silverstone. Tutti terzi posti. Il suo rendimento è in crescita e, nelle ultime uscite, ha fatto meglio del compagno di squadra Franco Morbidelli, partito in maniera più incisiva, ma ormai raggiunto dal team mate nella graduatoria assoluta. Alla vigilia del Gran Premio di Germania, il ventiseienne romano del Team VR46, che dispone della terza Ducati GP25, è stato intervistato dalla testata tedesca speedweek.com. Nella conversazione, di cui si riportano gli stralci più interessanti, ha parlato dei fratelli Marquez, delle prospettive per la seconda metà dell’annata e di come la sua carriera avrebbe potuto prendere ben altra piega. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Fabio Di Giannantonio: “L’obiettivo è lottare con Marc Marquez. Lui ha alzato il livello di Alex, come fa l’Academy VR46 con i suoi piloti”

