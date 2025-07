Caserta maxi sequestro da 26,5 milioni per frode fiscale e crediti d’imposta fittizi | 20 indagati

Una vasta operazione della Guardia di Finanza di Caserta smaschera un sistema fraudolento da 265 milioni di euro, coinvolgendo 20 indagati. Un blitz che ha portato al sequestro di beni e crediti d’imposta fittizi, mettendo sotto accusa pratiche illecite di frode fiscale e indebite compensazioni. La lotta all’evasione prosegue senza sosta: questa è solo una delle tante battaglie per garantire trasparenza e giustizia nel sistema economico italiano.

Maxi operazione della Guardia di Finanza di Caserta contro un sistema fraudolento che ha generato crediti d’imposta fittizi e indebite compensazioni, con sequestri per oltre 26 milioni di euro.. Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Caserta ha dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo per equivalente, emesso dal G.I.P. del Tribunale di S. Maria Capua Vetere, su richiesta della Procura della Repubblica, fino alla concorrenza della somma di oltre 26.500.000 di euro nei confronti di 20 soggetti, responsabili, a vario titolo, dei reati di emissione ed utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, omessa dichiarazione, indebite compensazioni di crediti d’imposta inesistenti, di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato e di riciclaggio dei proventi illeciti. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

