Musk lancia Grok 4 | È l’IA più intelligente del mondo

Elon Musk sorprende ancora, presentando Grok 4, l’intelligenza artificiale più avanzata al mondo, capace di superare laureati e dottorandi in tutte le discipline. Durante una diretta su X, il visionario ha sottolineato come questa innovazione potrà rivoluzionare la ricerca e la scoperta di nuove frontiere della conoscenza. È solo l'inizio di un’era in cui l’intelligenza artificiale potrebbe aprire nuovi orizzonti inesplorati e cambiare il nostro modo di vivere e lavorare.

Con una diretta streaming di un’ora su X, Elon Musk ha presentato Grok 4, la versione aggiornata del chatbot sviluppato dalla sua società xAI. «È l’intelligenza artificiale più intelligente del mondo», ha spiegato il miliardario. «È superiore a quasi tutti gli studenti laureati in tutte le discipline e allo stesso momento. È migliore di un dottorato di ricerca in ogni materia». Soprattutto, a suo avviso, potrebbe molto presto scoprire nuove tecnologie nel prossimo futuro: «È solo questione di tempo: mi aspetto che lo faccia entro il 2026, e forse entro fine dell’anno in corso». Musk ha introdotto poi un nuovo abbonamento da 300 dollari al mese denominato SuperGrok Heavy, tramite cui si potrà accedere a una versione «multi-agent» con prestazioni più elevate: «Può generare più agenti che lavorano simultaneamente su un problema per confrontarlo come un gruppo di studio». 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Musk lancia Grok 4: «È l’IA più intelligente del mondo»

