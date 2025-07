Paura a Campo Boario per un vasto incendio che ha minacciato le abitazioni

Un vasto incendio ha scatenato il panico a Campo Boario, minacciando le abitazioni e mettendo in allerta i residenti. Dopo il rogo di via del Lido, un altro focolaio si è sviluppato nel pomeriggio di ieri, alimentato dal vento impetuoso e devastando un’ampia area di sterpaglie. La situazione rimane critica, e le autorità sono in allerta per contenere l’espansione delle fiamme e garantire la sicurezza di tutta la comunità .

Un altro incendio, oltre a quello a ridosso di via del Lido, è divampato nel pomeriggio di ieri, mercoledì 9 luglio, alla periferia di Latina. La zona è quella di Campo Boario, dove le fiamme, alimentate dal vento, si sono allargate con rapiditĂ mandando in fumo una vasta area di sterpaglie. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

