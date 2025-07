Messi quarta doppietta consecutiva | il video dei suoi gol contro il New England Revolution

Lionel Messi continua a stupire con le sue magie sul campo: nel match contro il New England Revolution, ha siglato la quarta doppietta consecutiva in MLS, dimostrando di essere ancora una volta il vero protagonista. L’intesa con Busquets, che ha fornito l’assist decisivo, manda i tifosi in delirio. Non perdere il video dei suoi gol, un vero spettacolo che conferma il suo status di fuoriclasse senza tempo. Guarda e lasciati conquistare!

Lionel Messi è sempre più in forma: nel match contro il New England Revolution l'argentino ha siglato la quarta doppietta consecutiva in MLS. L'intesa con Busquets, assistman in occasione del secondo gol, fa impazzire i tifosi: guarda il video. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Messi, quarta doppietta consecutiva: il video dei suoi gol contro il New England Revolution

In questa notizia si parla di: messi - quarta - doppietta - consecutiva

Ducati dimentica Bagnaia, parole clamorose su Marquez: il futuro per Pecco è sempre più grigio; ?? Messi SHOW: doppietta e magia contro il Montreal, l'Inter Miami sogna ??; MLS, Messi trascina ancora l'Inter Miami. Quarta doppietta consecutiva per l'argentino.

Messi sempre più nella storia della MLS: arriva l’ennesimo record - Lionel Messi sta continuando a scrivere pagine di storia in MLS: trascina di nuovo l’Inter Miami e si regala un record. Scrive msn.com

Messi, altra doppietta show con l'Inter Miami. Guarda VIDEO e FOTO - L'argentino trascina l'Inter Miami alla terza vittoria consecutiva in MLS con un'altra doppietta. Segnala sport.sky.it