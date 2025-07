Caso Almasri Nordio; Le nostre carte smentiscono totalmente i giornali

Nel tumulto delle notizie sulla vicenda Almasri, le nostre carte emergono come prove schiaccianti, smentendo nettamente quanto riportato dai media. Il ministro Nordio, durante l’intervista alla Ukraine Recovery Conference a Roma, sottolinea la solidità delle nostre evidenze: "Le nostre carte smentiscono totalmente i giornali". Rimanete aggiornati, perché la verità sta emergendo e presto sarà ufficialmente svelata in Parlamento.

‚ÄúLe nostre carte smentiscono totalmente i giornali‚ÄĚ. Il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha preso posizione sulle recenti notizie riguardanti il caso Almasri, durante un‚Äôintervista a margine della Ukraine Recovery Conference tenutasi presso il Centro Congressi La Nuvola di Roma. ‚ÄúRiferiremo in Parlamento quando sar√† il momento,‚ÄĚ ha affermato Nordio. ‚ÄúMa gli atti in nostro possesso contraddicono completamente ci√≤ che √® stato riportato dai giornali. Non capisco come e perch√© siano emerse certe ricostruzioni‚ÄĚ. Il caso Almasri torna a far discutere. Il caso legato al generale libico Najeem Osama Almasri, che il governo italiano non avrebbe consegnato alla Corte Penale Internazionale, √® tornato al centro del dibattito politico.