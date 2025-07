Ue Schifani | Al fianco di Fitto le Regioni restino protagoniste perché sono sentinelle dei territori

Il presidente Schifani si schiera fermamente a fianco di Fitto, sottolineando l’importanza delle regioni come sentinelle dei territori. In un momento cruciale per la politica di Coesione europea, ribadisce che il protagonismo delle autonomie locali è essenziale per garantire uno sviluppo equilibrato e sostenibile. Le regioni devono restare al centro della scena: solo così si potranno affrontare efficacemente le sfide del futuro, valorizzando le peculiarità di ogni territorio.

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, interviene nel dibattito sul futuro della politica di Coesione europea, esprimendo pieno sostegno alla linea del vice presidente esecutivo Raffaele Fitto e criticando la proposta della Commissione Ue che punta a centralizzare la gestione dei. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

