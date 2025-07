Arona | nuovi orari anti caldo per le visite al San Carlone

In risposta alle alte temperature estive, Arona introduce nuovi orari anti caldo per le visite al maestoso San Carlone. Archeologistics, in collaborazione con la Veneranda Biblioteca Ambrosiana di Milano, ha deciso di adattarsi alle sfide climatiche per garantire la sicurezza e il comfort di visitatori e custodi. Questa novità testimonia l’impegno nel preservare il patrimonio culturale senza compromettere il benessere di chi ammira questa straordinaria opera. Scopriamo insieme come approfittare delle nuove fasce di visita!

Fa(ceva) troppo caldo: cambiano gli orari di apertura della statua del San Carlone ad Arona. A darne comunicazione è Archeologistics, che gestisce il colosso per contro della Veneranda Biblioteca Ambrosiana di Milano. Il nuovo orario è stato pensato per tutelare la sicurezza e il benessere dei. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

