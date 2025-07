Juventus Dodò vuole traserirsi ma la Fiorentina fa muro

La corsa al talento brasiliano Dodò si infiamma, con la Juventus determinata a portarlo in bianconero per rafforzare la fascia destra. Tuttavia, la Fiorentina si oppone con fermezza, facendo muro contro le voci di trasferimento. Il futuro di Dodò si fa sempre più incerto: sarà la Juventus a convincere la Viola o il capitolo si chiuderà senza accordo? La sfida tra club entra nel vivo.

Juventus: Dodò spinge per il trasferimento La Juventus accelera per rinforzare la fascia destra e il nome di Dodò, terzino brasiliano della Fiorentina, è sempre più caldo. Secondo il Corriere dello Sport, il giocatore, in scadenza nel 2027, ha rifiutato ogni proposta di rinnovo, manifestando il desiderio di lasciare Firenze L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, Dodò vuole traserirsi ma la Fiorentina fa muro

Dodò vuole lasciare la Fiorentina nonostante il contratto in scadenza nel 2027. Il laterale brasiliano ha espresso una volontà chiara, mentre il club viola non ha intenzione di ascoltare proposte inferiori ai 25M€. L'agente si è già mosso per trovare una d