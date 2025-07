Niente carta d’identità per i voli in Europa la decisione Enac

Se viaggi in Europa, preparati a un cambiamento che semplifica la tua esperienza di volo: l’Enac ha deciso che per i voli in Italia e nei paesi dell’area Schengen non sarà più richiesta la carta d’identità all’imbarco. Basterà mostrare la carta d’imbarco al personale di terra, rendendo i controlli più snelli e veloci. Ma cosa resta invariato? Scopriamolo insieme!

L’Enac (l’Ente nazionale per l’aviazione civile) ha stabilito che per imbarcarsi su un volo diretto in Italia e nei Paesi dell’area Schengen dal nostro Paese non sarà più necessario presentare la carta d’identità all’imbarco. Basterà, invece, mostrare al personale di terra la carta d’imbarco. La notizia è stata riportata in esclusiva dal Corriere della Sera. Non cambiano invece i controlli di sicurezza, dove sarà ancora necessario presentare un documento di identità valido. È quindi sempre necessario portare con sé la carta d’identità o il passaporto quando si viaggia, anche per poter presentare un documento in caso di controlli a campione delle forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Niente carta d’identità per i voli in Europa, la decisione Enac

