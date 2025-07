COLPO DI SCENA! NICOLA SAVINO NUOVO VOLTO DI RAI1 CON DUE SHOW DI PRIM’ORDINE

Il mondo dello spettacolo è in fermento: Nicola Savino, volto amatissimo e versatile, lascia Tv8 per tornare a casa, alla Rai. Dopo il successo su Rai2 con il nuovo show "Freeze", le voci sussurrano di un suo futuro ancora più prestigioso sulla rete principale, Rai1. Secondo indiscrezioni di Chi e CinguetteRai, Carlo Conti lo avrebbe scelto per due impegni di prim’ordine, tra cui il ritorno di "Tali e Quali". Le sorprese non finiscono qui...

Nicola Savino ha lasciato Tv8 per tornare da mamma Rai. Lo attenderà in autunno su Rai2 il nuovo show Freeze ma nel 2026 si spalancheranno le porte di Rai1. Secondo un’indiscrezione di Chi e CinguetteRai, il popolare conduttore è stato scelto da Carlo Conti per due impegni di prim’ordine sulla rete ammiraglia della Tv di Stato. Parliamo di Tali e Quali, lo spin off di Tale e Quale Show che tornerà su Rai1 dopo la pausa di quest’anno e dovrebbe essere condotto da Nicola Savino con Conti in giuria. La messa in onda di Tali e Quali è attesa nei venerdì dell’inizio del 2026 con The Voice Kids di Antonella Clerici che passa al sabato sera con Nek al posto di Gigi D’Alessio. 🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - COLPO DI SCENA! NICOLA SAVINO NUOVO VOLTO DI RAI1 CON DUE SHOW DI PRIM’ORDINE

In questa notizia si parla di: nicola - savino - rai1 - show

“Nicola Savino pronto a tornare in Rai”, le indiscrezioni sull’addio del conduttore a Tv8 - Nicola Savino, volto noto e apprezzato dal pubblico, si appresta a fare il suo grande ritorno in Rai, lasciando alle spalle l’esperienza con TV8 e Sky.

Nicola Savino alla prova del nove. "Tali e quali", lo spin-off "nip" di "Tale e quale show", da cui un po' Amadeus ha scopiazzato "Like a Star", tornerà nei primi mesi del 2026 con cinque puntate che andranno in onda a cavallo del Festival di Sanremo.

#StaseraTuttoèPossibile con Stefano tornerà agli inizi del 2026, su Rai 2 o Rai 1. Nel frattempo, in autunno Rai 2 sperimenterà il nuovo gioco #Freeze condotto da Nicola Savino che torna nella tv di Stato.

