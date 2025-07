Istat Italia arranca sullo sviluppo sostenibile accelerare

L’Italia si trova a un bivio cruciale: sebbene alcuni progressi verso gli obiettivi di sviluppo sostenibile siano stati raggiunti, i dati dell’ISTAT evidenziano che l’intero percorso necessita di una forte accelerazione. Con oltre il 20% delle misure stagnanti o in regressione, il tempo stringe: il nostro Paese deve agire con decisione per rispettare i target dell’Agenda 2030 e garantire un futuro sostenibile per tutti.

L'andamento verso gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell' Agenda 2030 dell'Onu mostra in Italia "l'esigenza di un'accelerazione". È quanto afferma l' Istat nel suo Rapporto. Nonostante una quota maggioritaria di misure risulti in miglioramento, sia nell'ultimo anno (oltre il 50%) sia nel decennio (oltre il 60%), oltre il 20% delle misure sono caratterizzate da " stagnazione " sia nel breve sia nel lungo periodo e peggioramenti si evidenziano soprattutto nel breve periodo (più di una misura su quattro), ma anche nel lungo. Gli obiettivi con minori progressi sono vita sulla terra, pace, giustizia e istituzioni, acqua e parità di genere.

