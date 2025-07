Uccide la madre a coltellate e si butta dall' ottavo piano | orrore a Milano

Una drammatica scena di violenza scuote Milano: un uomo di 44 anni si è tolto la vita dopo aver ucciso a coltellate la madre di 73 anni in un appartamento di via Scheiwiller. L'orrore si è consumato questa mattina, lasciando la comunità sgomenta e le autorità alle prese con un caso di omicidio-suicidio che solleva dolorose domande sulla fragilità e il dolore nascosti dietro una tragedia familiare.

Omicidio-suicidio stamattina a Milano. Un uomo di 44 anni si è gettato, questa mattina, da un palazzo di Milano nel quale, in un appartamento, è stata trovata la madre morta a coltellate. È accaduto in via Scheiwiller, nel quartiere Corvetto, intorno alle 8.30. A scoprirlo, dopo l'allarme per il suicidio, sono stati gli agenti della polizia insieme ai vigili del fuoco che una volta entrati in casa hanno trovato la donna, di 73 anni, deceduta e con evidenti segni di violenza. Sul posto anche il medico legale. Articolo in aggiornamento. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it