si cerca natalia adamco 14 anni scomparsa di casa da giorni da castelfranco veneto

Una giovane vita scompare nel silenzio di Castelfranco Veneto. Natalia Adamco, 14 anni, è sparita nel nulla da giorni, lasciando famiglia e amici nel cuore dell’angoscia. L’ultima volta è stata vista uscire di casa senza lasciare tracce né spiegazioni. La comunità si stringe in cerca di risposte, sperando in un lieto ritorno. La sua storia ci ricorda quanto sia preziosa e fragile la nostra quotidianità…

Si chiama Natalia Adamco, ha 14 anni ed è sparita nel nulla la mattina del 7 luglio 2025 a Castelfranco Veneto, nel cuore della Marca trevigiana. Da allora, nessuno è più riuscito a mettersi in contatto con lei, né la famiglia né gli amici. L’ultimo avvistamento risale proprio al momento in cui è uscita di casa, da sola, senza lasciare alcun messaggio o segnale che potesse far pensare a un allontanamento pianificato. I genitori, non vedendola rientrare, hanno denunciato la scomparsa ai Carabinieri, che hanno immediatamente attivato le ricerche, diffondendo un identikit dettagliato della giovane. 🔗 Leggi su News.robadadonne.it