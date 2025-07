Corea del Sud nuovo arresto per l' ex presidente Yoon Suk-yeol

L'ex presidente sudcoreano Yoon Suk-yeol si trova nuovamente nei guai: un nuovo mandato d'arresto approvato dal tribunale di Seoul lo vede scortato verso il centro di detenzione di Uiwang. Dopo il tentativo fallito di imporre la legge marziale nel dicembre scorso, il suo nome torna sotto i riflettori, alimentando tensioni e dibattiti sul futuro politico della Corea del Sud. Questa vicenda segna un capitolo cruciale nella sua intricata storia giudiziaria.

Seoul, 10 lug. (askanews) - Nelle immagini l'ex presidente della Corea del Sud, Yoon Suk-yeol che esce dal Tribunale centrale di Seoul e viene scortato al Centro di detenzione di Uiwang nella tarda serata di mercoledì 9 luglio. Il tribunale ha approvato un nuovo mandato d'arresto per l'ex leader caduto in disgrazia dopo il tentativo d'imporre la legge marziale il 3 dicembre scorso, azione che ha portato poi alla sua destituzione. Il deposto capo di stato non potrĂ quindi partecipare al processo che lo vede imputato per insurrezione, previsto presso la Corte distrettuale centrale di Seoul, arrivato alla sua decima udienza.