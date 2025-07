Incubi da formaggio perché chi è intollerante al lattosio rischia di più

Sai che chi è intollerante al lattosio può rischiare di fare incubi da formaggio? È un fenomeno spesso sottovalutato, ma il consumo di certi alimenti prima di dormire può influenzare la qualità del sonno e i sogni. Se ti capita di svegliarti agitato o con sogni inquieti, potrebbe essere legato a ciò che hai mangiato. Scopriamo insieme perché il lattosio può giocare un ruolo sorprendente nelle tue notti.

Si dice spesso che quando la sera si mangia “pesante” si alzano le probabilità di avere un sonno particolarmente agitato e popolato da sogni non propriamente piacevoli. Se è vero che è più probabile fare sogni turbolenti dopo una cena particolarmente ricca in alimenti che impongono un processo digestivo lento e faticoso, ad esempio per un’elevata presenza di grassi o per modalità di cottura non proprio salutari e comunque impegnative, ora una ricerca dice che anche il tipo di alimenti che si consumano potrebbe giocare un ruolo in questo senso. Uno studio apparso su Frontiers in Psychology ipotizza infatti che il consumo eccessivo di latticini, ed in particolare di formaggi, potrebbe avere un ruolo in questo senso, anche e soprattutto se esiste una difficoltà a sopportare il lattosio. 🔗 Leggi su Dilei.it