Sara Basso morta a 13 anni risucchiata dal bocchettone della piscina | condannati i gestori dell'hotel

Una tragedia sconvolgente ci ricorda quanto siano fondamentali la sicurezza e la responsabilità nelle strutture ricettive. Il dramma di Sara Basso, morta a soli 13 anni risucchiata in piscina, ha portato a una condanna per i gestori dell’hotel di Sperlonga. Un dolore che nessuna pena potrà mai sanare, ma che sprona a una maggiore attenzione per prevenire simili tragedie in futuro. Continua a leggere.

L'11 luglio del 2018 Sara Basso muore a 13 anni, risucchiata da un bocchettone nella piscina dell'hotel di Sperlonga dove si trovava in vacanza con i genitori. I responsabili della struttura condannati a tre anni. "Indipendentemente dalla pena nessuno ci restituirà nostra figlia", hanno detto i genitori in aula. 🔗 Leggi su Fanpage.it

