Rigaux DS Bruges | Jashari-Milan? Si confermi qui e arriveranno altri club

Il calciomercato del Milan si infiamma con il Bruges che blindano Ardon Jashari, sottolineando la volontà di non promettere trasferimenti senza un’offerta all’altezza. La trattativa si prospetta incerta, ma l’interesse è vivo: altri club potrebbero inserirsi. Restate sintonizzati, perché questa potrebbe essere solo l’ennesima svolta di una sessione di mercato ricca di sorprese e colpi di scena.

Calciomercato Milan, il Bruges blinda Ardon Jashari: "Non promettiamo trasferimenti, serve un'offerta che superi il suo valore".

Calciomercato, Milan su Jashari: la volontà del giocatore, l’offerta al Bruges - Il calciomercato del Milan si infiamma con la possibile svolta su Ardon Jashari. Il giovane talento svizzero, classe 2002, avrebbe espresso la sua volontà di trasferirsi dai belgi del Bruges ai rossoneri, aprendo nuovi scenari per il club milanese.

