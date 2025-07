Crepet | Siate insegnanti di volo e non donatori di piombo

Paolo Crepet, durante una delle sue tappe del recente tour, ha ricordato un principio espresso da Maria Montessori: “Il talento è in tutti i bimbi, il problema è tirarlo fuori”. Partendo da questa affermazione, ha proposto una riflessione sull’infanzia come fase cruciale per riconoscere, valorizzare e sviluppare le potenzialità individuali. A suo avviso, il compito degli adulti non dovrebbe essere quello di sostituirsi ai bambini, ma piuttosto di accompagnarli in un processo di crescita in cui siano loro a scoprire e afferrare le proprie risorse interiori. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

