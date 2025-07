Terni Viviana Altamura | Inclusione vera spazi di socialità e opportunità qualificate Pieno successo per i centri estivi

Terni, sotto la guida di Viviana Altamura, si conferma protagonista nell’inclusione vera e negli spazi di socialità, offrendo opportunità qualificate a tutte le giovani generazioni. I centri estivi hanno riscosso un successo straordinario, testimonianza di un impegno rinnovato a favore di bambini, ragazzi e giovani adulti con disabilità. Un risultato che rafforza la comunità, dimostrando quanto sia fondamentale investire in iniziative inclusive e condivise, per un futuro più equo e solidale.

Un impegno rinnovato a sostegno dell’inclusione, garantendo a bambini, ragazzi e giovani adulti con disabilità la possibilità di partecipare pienamente alle attività estive organizzate sul territorio. Un impegno concreto, da parte del Comune di Terni, che ha visto quest’anno un importante. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

In questa notizia si parla di: terni - inclusione - viviana - altamura

Terni, incontro con i vertici dello sport: “Evoluzione ed inclusione per fare squadra” - un’occasione unica per dialogare, condividere idee e rafforzare il legame tra le diverse discipline sportive locali.

Far crescere Terni significa far crescere l’intera Umbria, perché un motore economico e turistico a pieno regime qui nel sud della regione non potrebbe che generare ricadute positive per tutti, perugino compreso. Questa è una battaglia di equità che il sindaco Vai su Facebook

Terni, Viviana Altamura: “Inclusione vera, spazi di socialità e opportunità qualificate”. Pieno successo per i centri estivi; Inclusione e socializzazione per i giovani con “Il mondo tra le righe”; Terni, cenone di Capodanno dedicato ai senza fissa dimora: “Il valore dell’inclusione si trasforma in gesti concreti”.

Candidati lista Bandecchi, Altamura: "Serve riqualificare la scuola" - Viviana Altamura è una insegnante e una dei candidati consiglieri comunali di Terni nella lista Alternativa Popolare per Bandecchi sindaco. Lo riporta tag24.it

Università Terni, opzione centro città. Assessore Altamura: «Inizio ... - «Sono in stretto contatto con l’assessore regionale Paola Agabiti e mi ha assicurato che a gennaio, febbraio del 2024 partiranno i cantieri di riqualificazione del polo universitario di Pentima». Da umbria24.it