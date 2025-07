Tempo di rimpatri per i paladini dei migranti Cerno | da Lucano a Rackete cadono come birilli

Il loro sogno di un'immigrazione incontrollata si sgretola sotto il peso delle conseguenze, mentre le figure simbolo di questa battaglia, come Rackete, Lucano e Soumahoro, cadono uno dopo l’altro. La narrazione di una “nobile” causa si svela in tutta la sua complessità, rivelando come le promesse non mantenute possano tornare a colpire duramente chi le ha sostenute. È il momento di chiedersi: fino a che punto si spingeranno i rimpatri?

Cadono come birilli i paladini pro migranti dell'eurosinistra. La capitana Carola Rackete si è dimessa da europarlamentare, Ilaria Salis rischia di tornare a processo e Mimmo Lucano è decaduto da sindaco di Riace. Prima di loro la debacle di Aboubakar Soumahoro. Insomma, RIMPATRIATELI come titola Il Tempo oggi in prima pagina sottolineando la nemesi che sta colpendo chi ha fatto della promozione dell'immigrazione irregolare il fulcro della sua politica. Il commento del direttore Tommaso Cerno.

