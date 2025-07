The Big Bang Theory | Ordinato lo spin-off Stuart Fails to Save the Universe ecco la trama

HBO Max sorprende ancora, ordinando ufficialmente lo spin-off di successo di The Big Bang Theory: Stuart Fails To Save The Universe. Questa nuova serie ci porterà nel caos e nelle imprese fallimentari di Stuart, il nostro sfortunato personaggio interpretato da Kevin Sussman, in un’avventura unica e piena di humor. Preparatevi a scoprire un nuovo lato dello sfortunato venditore di Judahs, perché questa volta, il destino di Stuart potrebbe cambiare… o forse no!

