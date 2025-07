Diogo Jota la testimonianza che cambia tutto | Non è andata così la famiglia lo sa

Diogo Jota, la testimonianza che cambia tutto: non era andata così come raccontato in precedenza. Nuovi dettagli sull’incidente stradale in cui hanno perso la vita il calciatore e suo fratello André Silva emergono ora, mettendo in discussione le prime ricostruzioni ufficiali. Due testimoni oculari smentiscono le ipotesi di eccessiva velocità e scoppio dello pneumatico fornendo una versione dei fatti diversa. Scopriamo insieme cosa si nasconde dietro questa tragica vicenda.

Emergono nuovi dettagli sull’ incidente stradale mortale in cui hanno perso la vita i calciatori Diogo Jota e il fratello André Silva. Contrariamente a quanto sostenuto nella prima perizia tecnica della Guardia Civil, che aveva indicato una velocità eccessiva e lo scoppio di uno pneumatico come cause principali del sinistro, due testimoni oculari presenti sulla scena smentiscono questa ricostruzione. Leggi anche: Liverpool commosso: il toccante omaggio alla famiglia di Diogo Jota Il drammatico incidente è avvenuto lungo la A-52, nei pressi di Palacios de Sanabria, e ha coinvolto una Lamborghini Huracan a noleggio. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Diogo Jota, la testimonianza che cambia tutto: “Non è andata così, la famiglia lo sa”

