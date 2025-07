Hermoso fuori dai piani due sondaggi da LaLiga | il nodo è lo stipendio

L'estate romagnola si preannuncia intensa e ricca di sorprese per la Roma, che cerca di ricostruire il suo futuro tra uscite strategiche e arrivi promettenti. Dopo un giugno dedicato alle plusvalenze, il club lavora sodo per sistemare i conti e regalare a Gasperini le risposte che desidera. In questo scenario di mercato in evoluzione, il capitolo cessioni potrebbe ancora scrivere alcuni capitoli sorprendenti, mantenendo alta la suspense sui prossimi sviluppi.

Dalle uscite alle entrate, questo il passaggio che la Roma vuole fare dopo un giugno passato a cercare le plusvalenze necessarie a sistemare i conti con la UEFA. Massara si divide tra più fronti per accontentare un Gasperini che vuole qualche nuovo volto a Trigoria già dai primi giorni di ritiro, da Ferguson e Mikautadze per l’attacco a Rios e Wesley in arrivo dal Brasile, ma il capitolo cessioni non è concluso: l’addio può arrivare per qualche altro componente della rosa, come per un Mario Hermoso che sembra decisamente fuori dai piani giallorossi. Dal Valencia all’Espanyol, ma i 3 milioni all’anno spaventano. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Hermoso fuori dai piani, due sondaggi da LaLiga: il nodo è lo stipendio

In questa notizia si parla di: hermoso - fuori - piani - sondaggi

Hermoso fuori dai piani, due sondaggi da LaLiga: il nodo è lo stipendio.