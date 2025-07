Da Amici ad Aiello Sarah Toscano accende l' estate del Palmanova Village

Da amici a protagonisti, Sarah Toscano infiamma l’estate del Palmanova Village. Dopo un entusiasmante inizio saldi, le Summer Nights accendono l’atmosfera con musica dal vivo e grandi emozioni. Venerdì 11 luglio alle 21, la voce coinvolgente di Sarah salirà sul palco, promettendo una serata indimenticabile ricca di energia e divertimento. Preparati a vivere un’estate all’insegna della musica e della convivialità!

L’estate si accende a Palmanova Village dopo un ottimo avvio dei saldi e con gli appuntamenti live delle Summer Nights che racchiudono tutta l’emozione della musica dal vivo con la voce dei grandi protagonisti delle hit estive. Venerdì 11 luglio alle 21 sarà Sarah Toscano a salire sul palco per. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Quando il sole tramonta, il Villaggio si accende con "Parole e Musica": venerdì 11, 18 e 25 luglio vivrai sempre una serata speciale con J-Ax, Francesca Michielin e Sarah Toscano. Tra dj set, shopping sotto le stelle e ristorazioni aperte fino a mezzanotte

