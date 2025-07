Perché dormire separati dal partner può aiutare a riposare meglio | Non è un segnale di fragilità della coppia

Per molti, l'idea di dormire separati dal proprio partner può sembrare un segnale di fragilità, ma in realtà rappresenta una soluzione intelligente per migliorare il riposo e la qualità della vita di coppia. Alix Mellor, ricercatrice australiana, ha dimostrato come questa scelta possa rafforzare il legame e favorire il benessere di entrambi. Scopriamo insieme perché i letti separati potrebbero essere la chiave per una relazione più serena e appagante.

Negli ultimi decenni ci siamo abituati a considerare il letto condiviso simbolo di unione, eppure per molte coppie la scelta di di dormire separate permette di riposare meglio e vivere più serenamente il rapporto. Alix Mellor, ricercatrice australiana, ha recentemente spiegato come questa opzione possa migliorare la qualità del sonno e rafforzare la relazione, al di là dei preconcetti e della convinzione che due letti separati siano sempre e comunque il sintomo di un problema nel rapporto tra partner. 🔗 Leggi su Fanpage.it

